เลือดนักสู้! มูรินโญขวางฮอยเบียร์กลับลงสนามหลังโดนปะทะหนัก (มีคลิป)

โจเซ มูรินโญ กุนซือของ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ปรี่ห้าม ปิแอร์-เอมิล ฮอยเบียร์ ที่พยายามจะกลับมาลงสนามหลังโดนปะทะอย่างหนัก

เกมคาราบาว คัพรอบรองชนะเลิศเมื่อคืนที่ผ่านมา ขุนพลไก่เดือยทองของ มูรินโญ โชว์ฟอร์มสมราคาทีมเต็งเปิดเวมบลีย์เอาชนะเบรนท์ฟอร์ดไปได้ 2-0 จาก มุสซา ซิสโซโก้ และ ซน ฮึง- มิน ผ่านเข้าไปรอชิงชนะเลิศกับคู่ระหว่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่จะแข่งขันคืนนี้

โดยมีจังหวะท้ายเกมที่ ฮอยเบียร์ โดน จอช ดาซิลวา แข้งทีมเยือนพุ่งเปิดปุ่มเข้าใส่หน้าแข้งของมิดฟิลด์เดนมาร์กอย่างหนักจนเลือดอาบหน้าแข้งต้องโดนหามออกมาปฐมพยาบาลข้างสนาม ส่วนคู่กรณีโดน VAR เช็คแจกใบแดงตามระเบียบ

ซึ่งหลังจากปฐมพยาบาลเบื้องต้น สเปอร์ส ได้ตัดสินใจเปลี่ยน จาเฟ็ต ทังกานก้า ลงสนามมาแทนทันที แต่ทว่า ฮอยเบียร์ ไม่ยอมจะฝืนกลับไปลงสนามต่อ ทำให้ มูรินโญ ต้องเดินมากล่อมเจ้าตัวให้ยอมออกจากสนามไปแต่โดยดี

Mourinho had to physically stop @hojbjerg23 from playing on after he was injured.



Viking Warrior 💪