เลวานดอฟสกี้ผงาดอันดับ 2 ดาวยิงตลอดกาลบุนเดสลีกา

โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ กองหน้าเท้าคมของบาเยิร์น มิวนิค กลายเป็นดาวซัลโวตลอดกาลของบุนเดสลีกาอันดับ 2 หลังบวกสกอร์เพิ่มอีกลูกในเกมบุกปราบ แวร์เดอร์ เบรเมน 3-1

นี่เป็นประตูที่ 32 ของดาวยิงทีมชาติโปแลนด์ในฤดูกาลนี้ และประตูที่ 268 ในบุนเดสลีกาของเขา จาก 345 เกม ขยับขึ้นมารั้งอันดับ 2 ดาวยิงสูงสุดตลอดกาลร่วมกับ เคลาส์ ฟิสเชอร์ ที่ทำไป 268 ประตู จาก 535 เกม เป็นรองแค่ แกรด มุลเลอร์ ตำนานแข้งทีมชาติเยอรมัน ที่ทำไป 365 ประตู จาก 427 เกม

"ผมภูมิใจที่ยิงได้ถึง 268 ประตูในบุนเดสลีกา เหมือนกับตำนานอย่าง เคลาส์ ฟิสเชอร์ ผมต้องการยิงประตูเพื่อช่วยเราคว้าแชมป์เสมอ" เลวานดอฟสกี้ โพสต์ผ่านทวิตเตอร์

I am proud to reach a number of #268 goals in the #Bundesliga like legendary Klaus Fischer 💪 I always want my goals to help us win new titles with @FCBayern 🏆⚽️🤜🤛 #teamwork