เล่นให้เหมือนเกมใหญ่ทีมชาติ! นิชิโนะ กำชับช้างศึกมุ่งมั่นเพื่อชัยชนะ

กุนซือช้างศึก กำชับลูกทีมใส่ความมั่นมนั่นเล่นให้เหมือนเกมทีมชาติเกมหนึ่งเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้

อากิระ นิชิโนะ กุนซือทีมชาติไทย กำชับลูกทีม มุ่งมั่นเพื่อเก็บชัยชนะ ย้ำให้มองเป็นแมตช์ทีมชาติแมตช์หนึ่ง แม้เป็นเกมนัดอุ่นเครื่องนัดพิเศษ "THE WARRIORS ARE HERE" กับทีม ไทยลีก ออลสตาร์

เฮดโค้ชวัย 65 ปี ร่วมแถลงข่าว ความพร้อมทัพช้างศึก ก่อนลงฟาดแข้ง ทีม ไทยลีก ออล สตาร์ ของ มาโน โพลกิง ที่ขนดาวดังคับทีมลงบู๊ในเกมอุ่นเครื่องในวันพรุ่งนี้ โดยทางกุนซือช้างศึก ได้เน้นย้ำให้ลูกทีมใส่เต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อชัยชนะ

“ตอนนี้แม้จะเป็นฟีฟ่าเดย์ก็จริง แต่จากสถานการณ์ของโลก ณ ปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถจัดการแข่งขันระหว่างประเทศได้” นิชิโนะ เริ่มกกล่าว

“ประกอบกับการที่ไทยลีกมีโปรแกรมตกค้าง และบางนัดต้องแข่งขันล่วงหน้าไปก่อน เนื่องจากเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก ทำให้มีการเลือกผู้เล่นอย่างระมัดระวัง แต่ผมก็ขอขอบคุณทุกสโมสรที่ให้การสนับสนุน จนทำให้ทีมมีความพร้อมสำหรับเกมวันพรุ่งนี้”

“สภาพทีมตอนนี้ ผู้เล่นทั้ง 24 คน ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไร และสามารถลงซ้อมได้อย่างเต็มที่ สำหรับคู่แข่งที่เป็นทีมไทยลีก ออล สตาร์ แน่นอนว่าแต่ละคนก็มีความสามารถเฉพาะตัวที่ค่อนข้างดี เราก็ต้องเตรียมตัวให้ดี ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่แมตช์อุ่นเครื่องก็จริง แต่ก็มีความมุ่งมั่น เหมือนเป็นแมตช์ทีมชาติแมตช์หนึ่ง และตั้งเป้าที่จะคว้าชัยชนะให้ได้”

“เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ ก็เป็นเรื่องปกติของทีมชาติอยู่แล้ว ที่เราไม่สามารถรวมทีมได้อย่างสมบูรณ์อย่างที่ใจต้องการเท่าไร ซึ่งแน่นอนว่าในปีหน้า ก็อาจเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นได้อีก เพราะฉะนั้น สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือพยายามเพิ่มทรัพยากรของเรา ให้มีทางเลือกมากยิ่งขึ้น”

“ในสถานการณ์โควิดตอนนี้ คิดว่ามันไม่มีอะไรได้อย่างใจเท่าไรในการดำเนินกิจกรรมด้านทีมชาติ ตรงนี้ก็อาจมีการแก้ไขกันไป อย่างในยุโรปก็อาจจะรวมได้ หรือญี่ปุ่นก็จะไม่ใช้นักเตะจากในประเทศเลย ซึ่งของไทยก็ต้องเป็นไปในอีกรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องพยายามทำสิ่งต่างๆ ออกมาให้ดีที่สุด ภายใต้เงื่อนไขที่จำกัด เพื่อให้แฟนบอล และตัวนักเตะเองได้เห็น และรู้สึกว่าทีมชาติไทย ณ ตอนนี้มีศักยภาพแค่ไหน ก็ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง”

“ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ฟีฟ่าเดย์ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา รวมถึงครั้งนี้ ผมพยายามเรียกนักเตะหน้าใหม่เข้ามามากขึ้น และดูเหมือนว่านักเตะชุดนี้จะเล่นเข้าขากันได้ดี ซึ่งทำให้เรามีตัวเลือกมากยิ่งขึ้น ในวันข้างหน้าถ้ามีใครบาดเจ็บหรือไม่พร้อมอีก ก็สามารถเรียกมาทดแทนได้”

“ในส่วนของกัปตันทีม ได้คิดไว้ในใจแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการแจ้งนักเตะและทีมเช่นเดียวกัน จึงยังบอกไม่ได้ ณ ตอนนี้ แต่หลักๆ ก็คืออยากให้ทุกคนมีความมุ่งมั่น มีความเป็นผู้นำในตนเอง และช่วยกันผลักดันเพื่อน ดังนั้นเรื่องกัปตันทีมคงได้ทราบกันในวันพรุ่งนี้”

เมื่อถูกถามว่าหน้าใหม่ที่ผ่านมา และ ผู้เล่นชุดนี้ มีใครดีพอก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในเกมอย่างเป็นทางการหรือไม่ เฮดโค้ชชาวญี่ปุ่น กล่าวว่า

“สำหรับนักเตะหน้าใหม่ที่มีแววว่าจะเป็นตัวหลักในอนาคตนั้น ส่วนตัวผมคงไม่อาจจะระบุชื่อนักเตะเป็นรายบุคคล แต่นักเตะทั้ง 24 คนที่มีอยู่ ก็เป็นนักเตะที่ดีที่สุดเท่าที่สามารถใช้งานได้ ในระหว่างการซ้อมที่ผ่านมาทุกคนก็ตั้งใจ และทำผลงานได้ดีทั้งหมด ดังนั้นสิ่งที่สำคัญและคาดหวังก็คือว่า ทุกคนจะเอาแรงกระตุ้นครั้งนี้ไปต่อยอดอย่างไร ให้เป็นกำลังหลักเพิ่มขึ้นในอนาคต”

ขณะที่ เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ ปีกความเร็วสูง กล่าวถึงความพร้อมก่อนเกมในวันพรุ่งนี้ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติมากครับ ที่จะได้เล่นให้ทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้ง คิดว่าเกมวันพรุ่งนี้ น่าจะเป็นเกมที่ดีที่จะได้พิสูจน์นักเตะไทยด้วยว่า เรามีศักยภาพพอที่จะต่อกรกับนักเตะต่างชาติในทีมไทยลีก ออล สตาร์ จึงน่าจะเป็นเกมที่สนุก”

“ขอขอบคุณโค้ชครับ ที่ให้โอกาสและติดตามฟอร์มมาตลอด เพราะปัจจุบันก็มีนักเตะรุ่นน้องที่เก่งๆ เยอะ รวมถึงรุ่นพี่ ที่ทำให้เรามีความกระหาย และพัฒนาตัวเองให้ติดทีมชาติในชุดปัจจุบัน เป็นแรงจูงใจที่ดีให้เราอยากพัฒนาฟอร์มไปเรื่อยๆ และประสบความสำเร็จกับสโมสรและทีมชาติไทยสักครั้งหนึ่ง”

“ผมว่าเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่นะครับ ผมรู้ดีว่านักเตะทีมออล สตาร์ ชุดนี้ มีศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็น จอห์น บาจโจ้, วิลเลียม เอ็นริเก้ ฯลฯ เราเจอมาบ่อย และเราก็รู้ดีว่าเขาเล่นแบบไหน เราทำการบ้านมาดีครับ ก็จะพยายามเล่นอย่างรัดกุม และเกมน่าจะออกมาสูสีครับ”

สำหรับ ทีมชาติไทย จะลงเล่นฟุตบอลนัดกระชับมิตร "THE WARRIORS ARE HERE" พบกับทีมไทยลีก ออล สตาร์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32