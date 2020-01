เล่นแรง! แฟนผีหัวร้อนบุกปาพลุแฟลร์ใส่บ้านวู้ดเวิร์ด (มีคลิป)

แฟนบอลหัวร้อนของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บุกโจมตีบ้านพักของ เอ็ด วู้ดเวิร์ด รองประธานฝ่ายบริหารของสโมสร แต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ

ซีอีโอคนดังของปีศาจแดงไม่เป็นที่โปรดปรานของบรรดา เร้ด อาร์มี หลังผลงานของทีมดิ่งลงเรื่อยๆ และยังไม่ได้นักเตะมาเสริมทีมเลยในช่วงเดือนมกราคมนี้ ทำให้มีแฟนกลุ่มหนึ่งไม่พอใจและบุกปาพลุแฟลร์ใส่บ้านพักของเขา

อย่างไรก็ตาม วู้ดเวิร์ด และครอบครัวไม่ได้อยู่ในบ้านพักเวลาดังกล่าวทำให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามาเคลียร์สถานการณ์และสืบสวนหาผู้กระทำผิด โดยทาง แมนฯยูไนเต็ด ได้ออกแถลงการณ์ถึงเรื่องนี้อย่างรวดเร็ว

"แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้ทราบถึงเหตการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนี้ ภายนอกบ้านพักของเจ้าหน้าที่สโมสรของเรา"

"เรารู้ว่าโลกฟุตบอลจะสนับสนุนเราในการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แมนเชสเตอร์ เพื่อหาตัวผู้กระทำผิดในการโจมตีที่ไร้เหตุผลนี้"

"ใครก็ตามที่เป็นผู้กระทำผิดจะถูกแบนตลอดชีวิต และอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีด้วย"

Just seen a video surface of United fans allegedly firing Flares at Ed Woodward’s House, Thoughts? pic.twitter.com/sjXTRqOSPy