เล่นนอกแผน! คูมันเดือดใส่มินกวยซาก่อนเปลี่ยนออก

โรนัลดู คูมัน กุนซือ บาร์เซโลนา หัวเสียใส่ ออสการ์ มินกวยซา กองหลังดาวรุ่ง ที่ไม่ยอมเล่นตามแผนก่อนเปลี่ยนตัวออกในเกมที่ทีมเอาชนะเกตาเฟ 5-2

อาซูลกรานายังคงเกาะติดโอกาสลุ้นแชมป์ลาลีกาสเปนฤดูกาลนี้อย่างเหนียวแน่น หลังเปิดบ้านอัดเกตาไฟ 5-2 ทำให้พวกเขาเก็บเพิ่มเป็น 68 คะแนนรั้งอันดับสาม โดยมีคะแนนตามหลังเรอัล มาดริด 2 คะแนนและแอตเลติโก้ มาดริดจ่าฝูง 5 คะแนนพร้อมเกมในมืออีกหนึ่งเกม

โดยมีเหตุการณ์ในตอนที่บาร์ซานำอยู่ 3-2 แล้ว มินกวยซา พยายามเติมเกมบุกขึ้นไปข้างหน้า ซึ่งทำให้ คูมัน ออกอาการหัวเสียอย่างรุนแรงอยู่ข้างสนามซึ่งทั้งคู่มีปากเสียงกันเล็กน้อย ก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานปราการหลังดาวรุ่งจะถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนาม

โดยในตอนที่ มินกวยซา ถูกเปลี่ยนออกมาเขาเดินไปที่ม้านั่งสำรองและพยายามจะคุยกับ คูมัน แต่กุนซือชาวดัตช์ดูเหมือนจะเมินเขาเล็กน้อย ซึ่งหลังจบเกม คูมัน ยอมรับว่าเขาผิดเองที่โมโหนักเตะออกนอกหน้าเกินไป พร้อมยืนยันว่าการเปลี่ยนตัวไม่เกี่ยวกับอาการหัวเสียแต่อย่างใด

"บางทีผมอาจจะเล่นใหญ่เกินไป เพราะว่าเขากำลังมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยม" คูมัน พูดถึง มินกวยซา

"นักเตะดาวรุ่งยังต้องเรียนรู้ว่าที่บาร์เซโลนาคุณต้องมีสมาธิเต็มร้อยในทุก ๆ เกม การเปลี่ยนตัวของเขาไม่ได้เกี่ยวกับความโกรธของผมแต่อย่างใด"

"การเปลี่ยนปิเก้อยู่ในแผนเพราะว่าเขาเหนื่อยล้าเล็กน้อย หลังจากเกมโคปารอบชิงฯ เราตัดสินใจให้เขาเล่น 45 นาที"

Koeman was furious with Oscar Mingueza and shouted “We play with three!" from the sidelines after Mingueza joined Barça's attack while being Barça's 3rd centre-back, leaving Getafe players behind him. pic.twitter.com/AR4J3kIteE