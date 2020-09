เล่นครึ่งฤดูกาล! แฟนโหวตบรูโนคว้าแข้งยอดเยี่ยมแห่งปีแมนฯยูฯ

บรูโ​น แฟร์นันด์ส จอมทัพของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปี (Sir Matt Busby Player of the Year award) จากการโหวตของแฟนบอล แม้เพิ่งจะย้ายมาร่วมทีมได้เพียงครึ่งฤดูกาลก็ตาม

ดาวเตะทีมชาติโปรตุเกส ย้ายจากสปอร์ติ้ง ลิสบอน มาร่วมทีมปีศาจแดงเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ ก่อนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม กด 12 ประตูกับ 8 แอสซิสต์จากการลงสนาม 22 นัดทุกรายการ ช่วยทีมพลิกสถานการณ์คว้าตั๋วยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีกได้สำเร็จ

โดยเจ้าตัวกวาดรางวัลมากมายทั้งนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของสโมสรสามสมัยซ้อน (รวม 4 สมัยทั้งฤดูกาลที่ผ่านมา), นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของพรีเมียร์ลีก 2 สมัย รวมไปถึงติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของพรีเมียร์ลีกอีกด้วยน

ล่าสุดจากการโหวตของแฟนบอลปีศาจแดง บรูโน คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปี (Sir Matt Busby Player of the Year award) โดยได้คะแนนไป 35.5% เอาชนะ อ็องโตนี มาร์กซิยาล ดาวซัลโวของทีมในฤดูกาลน้ีที่ได้ไป 34% และ มาร์คัส แรชฟอร์ด 10%

ทั้งนี้เจ้าของรางวัลในฤดูกาลที่แล้วคือ ลุค ชอว์ และผู้ที่ได้รางวัลนี้มากที่สุดคือ ดาบิด เด เคอา กวาดไปทั้งหมด 4 ครั้งด้วยกัน

นอกจากนี้ยังมีการประกาศรางวัล นักเตะเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปีได้แก่ แอนโธนี่ย์ อีแลงก้า แนวรุกดาวรุ่งของทีม, นักเตะทีมสำรองยอดเยี่ยมแห่งปี เจมส์ การ์เนอร์ และประตูยอดเยี่ยมแห่งปีได้แก่ มาร์คัส แรชฟอร์ด ยิงฟรีคิกใส่เชลซีในเกมคาราบาว คัพ

🥁 As voted for by you, the fans...



Our 2019/20 𝐒𝐢𝐫 𝐌𝐚𝐭𝐭 𝐁𝐮𝐬𝐛𝐲 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐘𝐞𝐚𝐫: @B_Fernandes8 ❤️#MUFC @adidasfootball pic.twitter.com/px3JzpFpvD