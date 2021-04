เล่นกันเองเฉย! สเปอร์สเจอสปอนเซอร์ใหม่แกงกลางโซเชียล

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ต้องเสียหน้ากลางโซเชียลมีเดีย เพราะถูก Dulux สปอนเซอร์ของสโมสร โพสต์ข้อความล้อ

ไก่เดือยทองเพิ่งประกาศจับมือกับ Dulux แบรนด์สีอันดับหนึ่งของประเทศอังกฤษ เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์รายใหม่ แต่ไม่ทันไรสปอนเซอร์รายใหม่ก็สร้างเรื่องให้ปวดหัวเสียแล้ว

เรื่องมีอยู่ว่า หลังจากที่ข่าวนี้ถูกประกาศออกไป แฟนบอลมากมายก็พากันมาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าว บ้างก็แสดงความยินดี บ้างก็โพสต์ล้อสโมสร

So after Spurs announced a deal with Dulux this morning, it seems the admin of the paint company was on a one man mission to ruin the whole thing..



😭😭😭 pic.twitter.com/Ts7StVDtLy