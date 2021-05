เรารักสเปอร์ส! ภรรยาติอาโก้ขอบคุณทีมคู่ปรับส่งเชลซีไป UCL

อิสซาเบเล ภรรยาของ ติอาโก้ ซิลวา โพสต์คลิปขอบคุณ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ หลังคู่ปรับร่วมเมืองช่วยสิงห์บลูผ่านเข้าไปเล่นในศึกแชมเปี้ยนส์ลีก

ทีมของ โธมัส ทูเคิล สุ่มเสี่ยงต่อการหลุดพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีก หลังบุกไปแพ้ แอสตัน วิลลา 1-2 ในนัดสุดท้ายของฤดูกาล แต่เดชะบุญที่ เลสเตอร์ ซิตี้ ก็แพ้ต้อไก่เดือยทองคาบ้าน 2-4 นั่นทำให้เชลซีคว้าอันดับ 4 และได้โควตาไปลุยถ้วยใหญ่ของยุโรป

This Thiago Silva’s wife @bellesilva is goated 😂. Last week it was I hate Tottenham, and today is is “we love Tottenham” 😂😂😂 big cruise pic.twitter.com/K1QETXSIcT