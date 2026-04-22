เราจะกลับมา! อัยวัฒน์ แถลงขอโทษแฟนเลสเตอร์ หลังทีมร่วงสู่ลีกวัน

อัยยวัฒน์ศรีวัฒนประภา ประธานสโมสร เลสเตอร์ซิตี้ แถลงการณ์ขอโทษแฟนบอล หลังทีมร่วงสู่ลีกวันอย่างเป็นทางการ
ทัพจิ้งจอกสยาม พบเจอช่วงเวลายากลำบาก ตกชั้นสองฤดูกาลติดต่อกัน โดยผลการแข่งขันนัดล่าสุดที่ทำได้เพียงเปิดบ้านเสมอ ฮัลล์ ซิตี้ 2-2 ร่วงตกชั้นจากเดอะ แชมเปี้ยนชิพ
โดย อัยยวัฒน์ กล่าวขอโทษแฟนบอล และแสดงความมุ่งมั่นที่จะพาทีมกลับมาอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นให้ได้อีกครั้ง
“ถึงแฟนบอลทุกท่าน,
การตกชั้นสู่ลีกวันได้รับการยืนยันแล้วในเวลานี้ในฐานะประธานสโมสรผมขอแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ
พวกเราเคยผ่านช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดร่วมกันและวันนี้เราต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดความเจ็บปวดครั้งนี้คือสิ่งที่พวกเราทุกคนรู้สึกร่วมกันผมขออภัยอย่างจริงใจต่อความผิดหวังที่เกิดขึ้น
ผมเข้าใจดีถึงความรู้สึกของแฟนบอลทุกคนและการสนับสนุนของทุกคนเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากโดยเฉพาะในช่วงเวลาเช่นนี้
จากนี้ไปสิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เราจะทำต่อจากนี้เราจะตัดสินใจในสิ่งที่จำเป็นเพื่อพาสโมสรเดินหน้าต่อไปร่วมกันสร้างใหม่พัฒนาใหม่และนำมาตรฐานที่ควรเป็นของเลสเตอร์ซิตี้กลับคืนมา
เป้าหมายของเราชัดเจนคือการต้องกลับมาอย่างแข็งแกร่งและแข่งขันอย่างเต็มกำลังเพื่อนำสโมสรแห่งนี้กลับไปอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นอีกครั้ง
เราจะเผชิญหน้ากับความจริงอย่างตรงไปตรงมาและเราจะเดินหน้าต่อไป
สู้ไปด้วยกัน”