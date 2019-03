เรือโล่งด้วย! ซาเนไม่เจ็บแม้ถูกย่ำข้อเท้าสยอง

เลรอย ซาเน ปีกลมกรดทีมชาติเยอรมัน ยืนยัน เขาไม่ได้รับบาดเจ็บอย่างที่หลายคนกังวล หลังถูก มิลาน ปาฟคอฟ ผู้เล่นเซอร์เบีย ย่ำข้อเท้าสยอง ในเกมอุ่นเครื่องที่ทั้งสองทีมเสมอกัน 1-1

สตาร์จากแมนฯซิตี้ถูกปาฟคอฟย่ำใส่ในนาทีสุดท้าย ทำเอา โยอาคิม เลิฟ ตัดสินใจถอดเขาออกจากสนามทันที ขณะที่คู่กรณีถูกผู้ตัดสินแจกใบแดงไล่ออกตามระเบียบ

"จังหวะฟาวล์ดูน่ากลัวกว่าที่มันเป็น ทุกอย่างปกติดีกับข้อเท้าของผม" ซาเน กล่าว

"ผมมีความสุขมาก เขามีจังหวะเลี้ยงสวย ๆ หลายครั้ง เราเล่นกันได้ดี แต่การจ่ายบอลไปในพื้นที่สุดท้ายยังน้อยไป"

"แต่ผมคิดว่ามันจะดีขึ้น ทุกคนคงเห็นว่าเราเล่นดีขึ้นเรื่อย ๆ"

Who said anything about friendly!



Milan Pavkov cops a straight red in the 94th minute for this challenge on Leroy Sane.



Germany 1-1 Serbia#GERSRB #OptusSport pic.twitter.com/BwaIRjoQ7B