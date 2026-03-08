Goal.com
เรย์โนลด์สภูมิใจเร็กซ์แฮมสู้สุดใจก่อนพ่ายเชลซี, เป้าหมายยังเป็นพรีเมียร์ลีก

ไรอัน เรย์โนลด์ส เจ้าของทีม เร็กซ์แฮม โพสต์แสดงความชื่นชมนักเตะที่ต่อสู้กับ เชลซี ได้อย่างสูสี แม้จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในช่วงต่อเวลาพิเศษ 2-4

เจ้าของบท Deadpool ยังคงเข้ามาชมเกมร่วมกับ ร็อบ แม็คเอลเฮนนีย์ เพื่อนสนิทและเจ้าของร่วมในเกมที่ เรซคอร์ส กราวด์ โดยทีมจากเวลส์มีโอกาสล้มยักษ์ใหญ่ เป็นฝ่ายขึ้นนำถึงสองครั้ง แต่สุดท้ายต้านไม่อยู่ โดนตีเสมอไปถึงช่วงต่อเวลา

ก่อนจะเหลือ 10 คนช่วงท้ายเกม และเกือบได้ประตูตีเสมอ 3-3 ก่อนโดน VAR ริบประตู และไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของ เชลซี มาโดนประตูปิดกล่องในนาทีสุดท้าย

“สัปดาห์นี้เมื่อสามปีที่แล้ว เราต้องต่อสู้เพื่อตีเสมอ ไมเดนเฮด ยูไนเต็ด อยู่เลย วันนี้เราทำให้ เชลซี ต้องเล่นถึงช่วงต่อเวลาพิเศษ ภาคภูมิใจกับฟอร์มการเล่นของ เร็กซ์แฮม ในวันนี้อย่างมาก” เรย์โนลด์ส ทวีต

นอกจากนี้ เจ้าตัวยังยืนกรานว่าเป้าหมายของพวกเขาคือการคว้าตั๋วไปเล่นพรีเมียร์ลีก โดยปัจจุบันพวกเขารั้งอันดับ 6 ของเดอะ แชมเปี้ยนชิพ ในเวลานี้

“มันเป็นเป้าหมายตั้งแต่วันแรก (การไปเล่นพรีเมียร์ลีก) มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องนั้น

“มันน่าประทับใจมากที่ได้เห็นว่าที่นี่มีรวมพลังใจกันได้มากแค่ไหน ว่าแฟนบอลรู้สึกผูกพันกับสโมสรแห่งนี้มากเพียงใด และความรู้สึกนั้นมันส่งต่อกันได้จริง ๆ

“รวมถึงการได้เห็นผู้คนทั่วโลกหันมารับเลือก เร็กซ์แฮม เป็นทีมของพวกเขา บางคนยกให้เป็นทีมที่สอง บางคนถึงกับเป็นทีมเดียวในดวงใจ มันเป็นสิ่งที่งดงามมากจริง ๆ”


