เรียกไปคุยส่วนตัว! ซีดานฉุนนักข่าวถามจี้ปมลามาดริด (มีคลิป)

กุนซือชาวฝรั่งเศสของขึ้นเรียกนักข่าวไปคุยเป็นการส่วนตัว หลังไม่พอใจที่เอาแต่ถามจี้ประเด็นลาออกจากราชันชุดขาว

ซีเนดีน ซีดาน ฉุนนักข่าวรายหนึ่งที่เอาแต่ถามจี้ประเด็นลาออกจาก เรอัล มาดริด ถึงขนาดตะคอกกลับและเรียกนักข่าวคนนั้นไปคุยเป็นการส่วนตัว

โค้ชชาวฝรั่งเศสถูกจับภาพได้ขณะเดินทางไปชม ลูก้า ซีดาน บุตรชายคนที่สอง ลงสนามช่วย ราโย บาเยกาโน ในเกมเพลย์ออฟเลื่อนชั้นสู่ลาลีกากับ กิโรนา

ระหว่างที่ซิซูเดินอยู่กับภรรยานั่นเอง ปรากฎว่า มีนักข่าวจาก Gol TV ยิงคำถามใส่เขาว่า "คุณสบายดีมั้ย? ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีมั้ย? คุณออกจาก เรอัล มาดริด แบบไม่ดีเลย เมื่ออ่านจากจดหมายนั้น"

ทำเอาซีดานของขึ้นและตะคอกส่วนกลับไปว่า "นายจะตามฉันและเอาแต่ยิงคำถามเดิม ๆ ใส่แบบนี้หรอ? งานของนายมันน่าละอาย นายรู้จักฉัน ฉันรู้จักนาย หยุดถ่ายก่อน และนายมาคุยกับฉันนี่"

จากนั้นซีดานก็เดินกอดคอนักข่าวรายนั้นไปคุยเป็นการส่วนตัว โดยที่ไม่มีกล้องตามไปบันทึกภาพ

