เรียกความมั่นใจ! คล็อปป์ปลื้มฟอร์มมินามิโนะเกมถล่มแบล็คพูล 7-2

เยอร์เกน คล็อปป์ เฮดโค้ชลิเวอร์พูล พึงพอใจฟอร์มการเล่นของ ทาคุมิ มินามิโนะ และเชื่อว่าจะช่วยเรียกความมั่นใจให้นักเตะได้เป็นอย่างมาก

กองกลางตัวรุกชาวญี่ปุ่นได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมอุ่นเครื่องที่ถล่มแบล็คพูลไปอย่างขาดลอย 7-2 และมีชื่อเป็นผู้ทำประตูอีกครั้งในนาทีที่ 71 ของการแข่งขัน ซึ่งคล็อปป์เชื่อว่าจะมีผลต่อความมั่นใจของนักเตะรายนี้เป็นอย่างมาก

"ผมหวังว่าเขาจะสร้างความมั่นใจได้จากตรงนี้" คล็อปป์กล่าวทางเว็บไซต์สโมสร "มันชัดเจนว่านั่นคือสิ่งที่คุณหวังเอาไว้เสมอ

"มันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับมินามิโนะ และสำหรับเราด้วย แต่มันก็เป็นเรื่องของการร่วมมือกัน ผมคิดถึงผลงานในภาพรวมมากกว่า ผลงานส่วนตัวจะออกมาดีได้ก็ต่อเมื่อทุกอย่างได้ผล มันเป็นแบบนั้น

"แต่ถ้าคุณมีคนที่เล่นดีอยู่ตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อย มันจะไม่ได้ผลเลย เราต้องทำงานร่วมกันเพื่อชนะในเกมฟุตบอล

"ใครเป็นคนยิงได้ไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่สำหรับมินามิโนะ แน่นอนว่าเป็นเรื่องดี"

As cool as you like from Minamino today 😎 pic.twitter.com/NHyW8cmhZs