เริ่มให้รอบ 16 ทีม! UCL เปิดตัวรางวัล 'MOTM'

สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟา) เปิดตัวรางวัล แมน ออฟ เดอะ แมตช์ สำหรับศึก ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบน็อคเอาท์ (16 ทีมสุดท้าย) โดยจะมอบให้นักเตะที่ทำผลงานได้โดดเด่นที่สุดในแต่ละแมตช์

รางวัลดังกล่าวจะคัดเลือกผ่านผู้สังเกตการณ์ฝ่ายเทคนิคในแต่ละสนาม อาทิเช่น แกเร็ธ เซาธ์เกท (กุนซือทีมชาติอังกฤษ), โรแบร์โต้ มาร์ติเนซ (เฮดโค้ชเบลเยียม) และ ร็อบบี้ คีน (อดีตศูนย์หน้าไอร์แลนด์)

โดยมีเกณฑ์คัดเลือกจาก การเล่นในจังหวะตัดสินเกม, การเล่นกับแท็คติก, ความคิดสร้างสรรค์, ทักษะที่โดดเด่น และ ความมีน้ำใจนักกีฬา

🥇 UEFA will present a new Man of the Match award at @ChampionsLeague knockout matches - starting this week! #UCL