เริ่มต้นไม่สวย! แฟนตราหมีโวยโมราต้าทำทีมแพ้รอบ 19 นัด

แฟนบอลแอตเลติโก มาดริด แสดงความคิดเห็นว่า กองหน้าสเปนคือต้นเหตุที่ทำให้ทีมชวดเก็บแต้มไล่จี้บาร์เซโลนาในลาลีกา หลังจากพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกในรอบ 19 นัด

อัลบาโร โมราต้า กองหน้าตัวใหม่แอตเลติโก มาดริด ถูกแฟนบอลโทษว่าเป็นต้นเหตุให้ทีมต้องพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกในรอบ 19 นัด หลังจากปราชัยในนัดประเดิมสนามของตัวเองที่พ่ายเรอัล เบติส 1-0

หัวหอกวัย 26 ปี ย้ายกลับมาเล่นในแผ่นดินสเปนด้วยสัญญายืมตัวนาน 18 เดือน และเพิ่งได้รับโอกาสลงประเดิมสนามในเกมพบเรอัล เบติส เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเกมนัดดังกล่าวคือโอกาสดีที่ทีมตราหมีจะทำแต้มไล่จี้บาร์เซโลนาเหลือ 3 คะแนน หลังจากที่ทีมจ่าฝูงลาลีกาทำได้เพียงเสมอบาเลนเซีย 2-2

อย่างไรก็ดี แอตฯ มาดริด กลับทำพลาดอย่างน่าเสียดาย เมื่อบุกไปพ่ายแพ้เรอัล เบติส 1-0 ซึ่งเป็นความปราชัยครั้งแรกในรอบ 19 นัดของทีมแอตเลติโก มาดริด อีกด้วย

จากความพ่ายแพ้ดังกล่าว ทำให้แฟนบอลจำนวนหนึ่ง แสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ โดยระบุว่าต้นเหตุแห่งความพ่ายแพ้ครั้งนี้ มาจากกองหน้าชาวสเปนที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่นั่นเอง

This is just the beginning. They soon stop scoring. MorataEffect....lol — ClasiqueLG (@GBOLAHANadekit1) February 3, 2019

Morata's been carrying around his bad luck everywhere. Poor Atleti will suffer now . #MorataEffect — Phoenix (@VeryAbsorbed) February 3, 2019