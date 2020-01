เริ่มซีซั่นหน้า! เชลซีเปลี่ยนเซ็น "Three" คาดอกเสื้อ

เชลซี ตัดสินใจเปลี่ยนสปอนเซอร์คาดอกเสื้อมาเป็น Three บริษัทโทรคมนาคมชื่อดังของสหราชอาณาจักร โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ฤดูกาล 2020-2021 เป็นต้นไป

ปัจจุบัน สิงโตน้ำเงินครามมีสปอนเซอร์คาดอกเสื้อเป็น Yokohama Tire ผู้จัดจำหน่ายยางรถยนต์ของญี่ปุ่น ซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ฤดูกาล 2015-2016 และจะสิ้นสุดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้

ขณะที่ Three จะเซ็นสัญญา 3 ปี ในการเป็นสปอนเซอร์คาดอกเสื้อของเชลซี โดยเริ่มตั้งแต่ฤดูกาลหน้า ส่วนทาง Yokohama Tire แม้จะไม่ได้คาดอกเสื้อแล้ว แต่จะยังคงเป็นพาร์ทเนอร์ของทีมต่อไปเหมือนเดิม

