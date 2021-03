เยอรมันคนแรก! กุนโดกันซิวแข้งยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีก 2 เดือนติด

กองกลางเรือใบสีฟ้ากลายเป็นนักเตะเยอรมันคนแรกที่คว้ารางวัลนักเตะประจำเดือนของพรีเมียร์ลีก 2 ครั้งติดต่อกัน

อิลคาย กุนโดกัน กองกลางของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ กลายเป็นนักเตะเยอรมันคนแรกในประวัติศาสตร์ ที่คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีก 2 เดือนติดต่อกัน

ก่อนหน้านี้ ห้องเครื่องเรือใบสีฟ้าคว้ารางวัลนี้มาแล้วในเดือนมกราคม หลังทำไป 5 ประตู ช่วยทีมนำโด่งเป็นจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีก

ล่าสุดดาวเตะวัย 30 เบียดคู่แข่งอย่าง ฮาร์วีย์ บาร์นส์, เจา กานเซโล, บรูโน แฟร์นันด์ส และเจสซี ลินการ์ด คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกประจำเดือนกุมภาพันธ์ไปครองอีกครั้ง จากผลงาน 4 ประตูในเดือนที่ผ่านมา

"ผมภูมิใจมากที่ได้รางวัลนี้อีกครั้ง แต่สิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดคือการเป็นส่วนหนึ่งของทีม ๆ นี้ มันน่าเหลือเชื่อที่เราชนะทุกเกมในเดือนกุมภาพันธ์ เหมือนที่เราทำได้ในเดือนมกราคม เรากำลังเล่นกันได้ดีมาก ๆ ผมมีความสุขที่ได้อยู่ทีมนี้" กุนโดกัน กล่าว