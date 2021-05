เยี่ยงวีรบุรุษ! ลิเวอร์พูลตั้งแถวอำลาคนดูแลชุดแข่งสโมสร (มีคลิป)

เยอร์เก้น คล็อปป์ พร้อมด้วยทีมงานและนักเตะ ทำเรื่องสุดประทับใจเมื่อตั้งแถวปรบมือเป็นเกียรติแก่ เกรแฮม คาร์เตอร์ เจ้าหน้าที่ดูแลชุดแข่งของทีมที่ทำงานเป็นนัดสุดท้าย

คาร์เตอร์ ทำงานกับหงส์แดงมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มจากตำแหน่งคนขับรถโค้ชเมื่อปี 1970 ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นคนดูแลชุดแข่งของทีมเมื่อปี 1986 และเข้ามาทำงานที่ เมลวู้ด ในปี 1999 ซึ่งเขาจะอำลาสโมสรหลังจบฤดูกาลนี้ ทำให้นักเตะและทีมงานร่วมตั้งแถวปรบมือเพื่อเป็นการให้เกียรติอย่างยิ่งใหญ่

"เราจะกล่าวอำลากับ เกรแฮม คาร์เตอร์ คนดูแลชุดแข่งที่ทำหน้าที่มา 35 ปี หรืออาจมากกว่านั้น" คล็อปป์ กล่าวไว้ก่อนเกมกับ พาเลซ

"เขาเป็นคนดูแลชุดแข่งที่ดีสุดที่ผมเคยร่วมงานด้วย เรามีคนที่เก่งมากที่นี่ เป็นคนที่มีประสบการณ์เรื่องชุดแข่งมากสุดที่ผมเคยมี คุณจะเรียกเขาว่าพ่อหรือปู่ หรืออะไรก็ได้ที่คุณต้องการ เราจะอำลาเขาด้วยวิธีที่เหมาะสม"

