เมืองทองร้องบ้าง แจงยิบ 3 เหตุการณ์กังขา — ใบเหลือง 'ทริสตอง' ทำเสียหาย

เมืองทอง ยูไนเต็ด ส่งหนังสือร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของทีมงานผู้ตัดสิน นำโดย สงกรานต์ บุญมีเกียรติ ในเกมไทยลีก 2025/26 นัดบุกเสมอ ชลบุรี เอฟซี 0-0 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2569

วิดีโออ้างอิงจากเกมการแข่งขันระหว่างสโมสรชลบุรี เอฟซี และ เมืองทอง ยูไนเต็ด นาทีที่ 63, 74 และ 90+4

ตามที่ได้มีการแข่งขันฟุตบอลรายการ BYD Sealion 6 ไทยลีก 1 ฤดูกาล 2568/69 นัดที่ 28 คู่ระหว่าง สโมสรชลบุรี เอฟซี กับ สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ณ สนามชลบุรีไดกิ้น สเตเดียม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2569 นั้น ทางสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ใคร่ขอเรียนว่า ได้จัดทำหนังสือฉบับนี้เพื่อประท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมการแข่งขันดังกล่าว โดยมีประเด็นหลักเกี่ยวกับจังหวะให้ใบเหลือง กับผู้เล่นที่สมควรได้รับและไม่สมควรได้รับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนาทีที่ 63 , 74 และ 94 ของการแข่งขัน

เหตุการณ์ที่ 1 Tristan Do หมายเลข 19 ของสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ไม่ได้ทำฟาวล์

นาทีที่ 63 ในจังหวะดังกล่าว ผู้เล่นหมายเลข 19 ของสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด พยามยามวิ่งตามลูกฟุตบอลบริเวณริมเส้นกรอบเขตโทษ และไม่ได้มีเจตนาใช้ศอกผลักหรือทำฟาวล์ใส่ ผู้เล่นหมายเลข 4 ของสโมสรชลบุรี เอฟซี ที่วิ่งแข่งกันมาเพื่อจะครอบครองบอลในพื้นที่สุดท้าย ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวผู้ตัดสินที่ 1 ชี้เป็นการฟาวล์ สโมสรชลบุรี เอฟซี ได้ฟาวล์

ในจังหวะดังกล่าว ต่อมาผู้ตัดสิน VAR ได้ส่งสัญญาณให้ผู้ตัดสินที่ 1 ไปดูในจอภาพ และยืนยันคำตัดสินใจเดิม คือการฟาวล์บริเวณริมเส้นนอกกรอบเขตโทษ ทั้งนี้ผู้เล่น หมายเลข 4 ของสโมสรชลบุรี เอฟซี พยายามตบตาผู้ตัดสินที่ 1 โดยการพุ่งล้ม จากเหตุการณ์ดังกล่าว สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ขอเรียนว่าไม่เป็นการฟาวล์และผู้เล่นของสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ดไม่ควรได้รับใบเหลือง เหตุการณ์ดังกล่าวทำเสียรูปเกมและทำให้นัดถัดไปนั้น ผู้เล่นหมายเลข 19 จะไม่ได้ลงเล่น ส่งผลเสียหายกับสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด

เหตุการณ์ที่ 2 Jorge Fellipe หมายเลข 47 ของสโมสรชลบุรี เอฟซี เตะบอลทิ้งเพื่ออะไร?

นาทีที่ 74 ในจังหวะดังกล่าว ผู้เล่นหมายเลข 6 ของสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด พยายามเล่นเกมรุกวิ่งตามลูกฟุตบอลบริเวณริมเส้นด้านข้างในพื้นที่สุดท้าย และผู้เล่นหมายเลข 47 ของสโมสรชลบุรี เอฟซี เคลียร์บอลออกด้านข้างสนามแล้ว และเจตนาจงใจเตะบอลทิ้ง แต่ผู้ตัดสินที่ 1 ไม่ให้ใบเหลือง ผู้เล่นหมายเลข 47 ของสโมสรชลบุรี เอฟซี ซึ่งเป็นจังหวะถ่วงเวลา และเป็นช่วงได้เปรียบในการทุ่มบอลเล่นต่อของผู้เล่น สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลเสียรูปเกมการแข่งขัน

เหตุการณ์ที่ 3 Jonathan Bolingi หมายเลข 17 ของสโมสรชลบุรี เอฟซี เหยียบข้อเท้าผู้เล่นเมืองทอง นาทีที่ 90+4

ในจังหวะดังกล่าว เป็นการครอบครองบอลโดย ผู้เล่นหมายเลข 28 สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด และผู้เล่นหมายเลข 17 ของสโมสรชลบุรี เอฟซี พยายามวิ่งเพรสซิ่งตามลูกฟุตบอล และจงใจเหยียบข้อเท้าของผู้เล่นหมายเลข 28 ของสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ซึ่งผู้เล่นหมายเลข 17 ของสโมสรชลบุรี เอฟซี เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้รับการคาดโทษจากผู้ตัดสินที่ 1 ซึ่งควรเป็นใบเหลืองใบที่สอง จึงทำให้ส่งผลเสียสำหรับรูปเกมการแข่งขัน

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทั้ง 3 เหตุการณ์ ทางสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาตรวจสอบการทำงานของผู้ตัดสิน ในจังหวะนั้นและหวังเป็นใจอย่างยิ่งว่าการพิจารณาครั้งนี้จะส่งผลไปยังความน่าเชื่อถือและเพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการตัดสินในวงการฟุตบอลไทยให้มีความแย่นยำโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

