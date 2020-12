เมืองทองโดนปรับเงินจากป้ายเกลียดสารัช

คณะวินัยมารยาท สรุปบทลงโทษ ช้าง เอฟเอคัพ รอบ 32 ทีม สั่งปรับเมืองทองกว่า 4 หมื่น ชูป้ายไม่เหมาะสม ส่วนลำพูนโดน 1 หมื่นแฟนปาของ

คณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท นำโดย พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน เป็นประธานพิจารณากรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ ครั้งที่ 38/2563 ของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลช้าง เอฟเอคัพ 2020 รอบ 32 ทีม เมื่อวันที่ 5-6 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 1 ภายในที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

โดย คณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทฯ มีบทลงโทษ ดังนี้

ลงโทษกองเชียร์สโมสรลำพูน วอร์ริเออร์ มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 4.4 กองเชียร์ขว้างปาสิ่งของลงไปในสนามแข่งขัน ปรับเงิน 10,000 บาท

ลงโทษกองเชียร์สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 4.5 กองเชียร์นำป้ายข้อความที่ไม่เหมาะสม เข้าไปในสนามแข่งขัน ปรับเงิน 50,000 บาท

แต่เนื่องจากกองเชียร์สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด กระทำความผิดซ้ำในข้อเดียวกัน ตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 ข้อความว่า “กรณีที่องค์กรสมาชิก (ทีม) นักกีฬาฟุตบอล เจ้าหน้าที่ทีม กองเชียร์ขององค์กรสมาชิก หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกระทำความผิดตามระเบียบนี้ซ้ำในข้อเดียวกัน ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันกระทำความผิดครั้งหลังสุด ให้พิจารณาเพิ่มโทษอีกไม่เกินกึ่งหนึ่งของระดับโทษที่จะลง”

จึงเพิ่มโทษกองเชียร์สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ปรับเงินเพิ่มอีก 25,000 บาท รวมโทษปรับเงิน 75,000 บาท

อย่างไรก็ตามการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ ช้าง เอฟเอ คัพ รอบ 32 ทีม จึงลงโทษปรับเงิน 25,000 บาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทฯ มีบทลงโทษสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 5.3.18 (4) บกพร่องที่ปล่อยให้กองเชียร์ นำป้ายที่แสดงข้อความอันไม่เหมาะสม ไปแสดงในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน ปรับเงิน 16,666 บาท รวมโทษปรับเงินทั้งสิ้น 41,666 บาท

ทั้งนี้ เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด เคยโดนลงโทษด้วยความผิดนี้จากเกมโตโยต้า ไทยลีก ที่พบ ทรู แบงค็อก ยไนเต็ด จากการที่แฟนบอลชูป้ายด่า VAR เมื่อต้นปี ก่อนจะมาโดนซ้ำจากป้าย "Welcome Hell Sarach We Hate You"