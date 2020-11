เมืองทองยื่นแล้ว! ฟ้องเปา 5 เหตุการณ์-ยกกฏไม่ควรเสียจุดโทษ

เอสซีจี เมืองทอง ยื่นหนังสือประท้วงการทำหน้าที่ผู้ตัดสินยกชุด 5 เหตุการณ์ พร้อมยกกฏแฮนด์บอลชี้ไม่ควรเสียจุดโทษ

"กิเลนผยอง" เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ได้ทำหนังสือประท้วงการทำหน้าที่ของทีมงานผู้ตัดสิน นำโดย "วิวรรธน์ จำปาอ่อน" เป็นที่เรียบร้อย ในเกมฟุตบอล โตโยต้า ไทยลีก 2020 นัดกลางสัปดาห์ ที่บุกไปพ่ายให้กับ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด 1-2 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังมีหลายจังหวะที่ทำหน้าที่ผิดพลาด มีผลต่อการแข่งขัน

สำหรับ 5 เหตุการณ์ที่สโมสรฯ ได้ทำหนังสือประท้วงประกอบด้วย

เหตุการณ์ที่ 1 (นาทีที่ 40.56) ผู้เล่นหมายเลข 37 ของสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด นายพิชา อุทรา ได้รับบอลในบริเวณริมเส้นฝั่งขวา ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าพื้นที่การทำหน้าที่ของผู้ช่วยผู้ติดสินที่ 2 แต่ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ 2 นายวิเชษฐ์ เกตุแก้ว กลับยกธงให้เป็นลูกล้ำหน้า ซึ่งหากพิจารณาแล้ว จังหวะดังกล่าว มีผู้เล่นหมายเลข 33 ของสโมสรสิงห์เชียงราย ยูไนเต็ด ยืนอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าผู้เล่นของสโมสร เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด

เหตุการณ์ที่ 2 (นาทีที่ 42.19) ผู้เล่นหมายเลข 14 ของสโมสรสิงห์เชียงราย ยูไนเต็ด นายศนุกรานต์ ถิ่นจอม ดึงผู้เล่นหมายเลข 37 ของสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ล้มลงหน้ากรอบเขตโทษ โดยนายศนุกรานต์ ถิ่นจอม ได้รับใบเหลืองคาดโทษจากผู้ตัดสินไปแล้วในนาทีที่ 30 ของการแข่งขัน โดยสโมสรฯเห็นว่าผู้เล่นคนดังกล่าวควรได้รับใบเหลืองที่สองเป็นใบแดง และต้องออกจากการแข่งขัน ตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนใน Law of the Game กฎข้อ การทำผิดกติกา (Fouls and Misconduct)

เหตุการณ์ที่ 3 (นาทีที่ 58.24) สโมสรสิงห์เชียงราย ยูไนเต็ดได้ลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ โดยที่ผู้ตัดสิน นายวิวรรธน์ จำปาอ่อน ได้พิจารณาว่า ผู้เล่นหมายเลข 87 ของสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด Mr.Vanderley Dias Marinho ได้ทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษของสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ซึ่งหากพิจารณาเหตุการณ์แล้วจะเห็นได้ว่า ลูกบอลได้ถูกส่วนอื่นๆของร่างกาย Mr.Vanderley Dias Marinho ก่อนที่ลูกบอลจะมาโดนแขน ซึ่งใน Law of the Game ได้ระบุไว้ว่าหากลูกบอลโดนส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย (รวมถึงเท้า) จะไม่ถือว่าเป็นแฮนด์บอล ซึ่งสโมสรฯ เห็นว่าผู้ตัดสิน รวมถึงผู้ช่วยตัดสินวิดีโอทั้งสองทั้ง ทำหน้าที่บกพร่องอย่างร้ายแรง

เหตุการณ์ที่ 4 (นาที่ 76.07) ผู้เล่นหมายเลข 87 ของสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด Mr.Vanderley Dias Marinho ถูกผู้เล่นของสโมสร สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ดึงล้มในเขตโทษ แต่ผู้ตัดสินนายวิวรรธน์ จำปาอ่อน กลับไม่ได้ขอดู VAR จากผู้ช่วยตัดสินวีดีโอ ทั้งสองท่าน และ ผู้ช่วยตัดสินวีดีโอ ทั้งสองท่านก็ไม่ได้แจ้งมายังผู้ตัดสินเช่นกัน

เหตุการณ์ 5 (นาทีที่ 102) ผู้เล่นหมายเลข 10 ของสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ถูกผู้เล่นของสโมสรสิงห์เชียงราย ยูไนเต็ดเกี่ยวขาล้มลงซึ่งทำให้สโมสรสิงห์เชียงราย ยูไนเต็ด ได้จังหวะโต้กลับและสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ดเกือบเสียประตูจากจังหวะนี้ โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใกล้กับผู้ตัดสิน นายวิวรรธน์ จำปาอ่อน ซึ่งสามารถมองเห็นเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน แต่ผู้ตัดสินกลับไม่ให้ลูกโทษกับสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด และปล่อยให้เกมดำเนินต่อไป

ขณะที่รายชื่อผู้ตัดสินในเกม สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด - เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ประกอบด้วย ผู้ตัดสิน วิธวรรธน์ จำปาอ่อน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ 1 โชติระวีย์ ทองดวง, ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ 2 วิเชษฐ์ เกตุแก้ว, ผู้ตัดสินที่ 4 ชัยฤกษ์ งามสม, ผู้ตัดสิน วีเออาร์ 1 วรินทร สัสดี และผู้ตัดสิน วีเออาร์ 2 สุริยา หลีอินทร์