เมสซี-โด้ติดโผ! ฟรองซ์ ฟุตบอล จัดดรีมทีมบัลลงดอร์ สุดยอดตลอดกาล

นิตยสารฟรองซ์ ฟุตบอล จัดทีมยอดเยี่ยมตลอดกาล จากการโหวตของนักข่าว 140 เสียงทั่วโลก โดยมีลิโอเนล เมสซี และคริสเตียโน โรนัลโด้ อยู่ในทีมด้วย

นิตยสารฟรองซ์ ฟุตบอล จัดทีมยอดเยี่ยมตลอดกาล บัลลง ดอร์ ดรีมทีม จากการโหวตของนักข่าว 140 ชีวิตทั่วโลก โดยมีผู้เล่นอย่าง ลิโอเนล เมสซี ของบาร์เซโลนา และคริสเตียโน โรนัลโด้ ของยูเวนตุส อยู่ในทีมด้วย

สื่อดังซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประกาศรางวัลบัลลงดอร์ เพื่อมอบให้นักเตะที่ดีที่สุดในแต่ละปี ได้มีการจัดทีมยอดเยี่ยมตลอดกาล โดยให้นักข่าวจากทั่วโลกรวม 140 ราย มาร่วมกันโหวตออกมาเป็นสามทีม

ทีมแรกประกอบด้วย เลฟ ยาชิน (ผู้รักษาประตู), คาฟู, ฟรานซ์ เบ็คเคนบาวเออร์, เปาโล มัลดินี, ดิเอโก มาราโดนา, ชาบี เอร์นาเดซ, โลธาร์ มัทเธอุส, เปเล, ลิโอเนล เมสซี, โรนัลโด้ (บราซิล) และคริสเตียโน โรนัลโด้

ทีมเพิ่มเติม

⭐After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time ! ⭐ pic.twitter.com/FsKAoSyGZL — France Football (@francefootball) December 14, 2020

ทีมที่สองประกอบด้วย จานลุยจิ บุฟฟอน (ผู้รักษาประตู), คาร์ลอส อัลแบร์โต้, ฟรังโก บาเรซี, โรแบร์โต้ คาร์ลอส, ซีเนดีน ซีดาน, อันเดรีย ปิร์โล, แฟรงค์ ไรจ์การ์ด, อัลเฟรโด ดิ สเตฟาโน, การ์รินชา, โยฮัน ครัฟฟ์ และโรนัลดินโญ

The second team squad elected by our jury ! Which one do you prefer ?#BOdreamteam pic.twitter.com/UU4Ea5797T — France Football (@francefootball) December 14, 2020

และทีมที่สามประกอบด้วย มานูเอล นอยเออร์ (ผู้รักษาประตู), ฟิลิปป์ ลาห์ม, เซร์คิโอ รามอส, พอล ไบรท์เนอร์, มิเชล พลาตินี, โยฮัน นีสเกนส์, ดิดี้, อันเดรส อิเนียสต้า, จอร์จ เบสต์, มาร์โก แวน บาสเทน และเธียร์รี อองรี