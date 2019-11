เมสซีทาบสถิติโรนัลโด้ยิงแฮตทริกเยอะสุดลาลีกา

ลิโอเนล เมสซี กองหน้าบาร์เซโลนา ทำสถิติแฮตทริคได้มากที่สุดในลาลีกา เทียบเท่า คริสเตียโน โรนัลโด้ จากการยิงสามประตูในเกมชนะเซลต้า บิโก้ 4-1 เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา

กองหน้าชาวอาร์เจนไตน์ ยิงสองฟรีคิก กับอีกหนึ่งจุดโทษ ในเกมที่ช่วยให้อาซูลกรานา คืนสู่ตำแหน่งจ่าฝูงลาลีกาอีกครั้ง โดยใช้เวลารวมทั้งสิ้นเพียง 48 นาทีในการยิงสามประตูดังกล่าว

จากผลงานนั้น ทำให้เขายิงแฮตทริคในลีกสูงสุดของสเปนรวม 34 ครั้ง เทียบเท่าผลงานของโรนัลโด้ ที่เคยฝากไว้กับเรอัล มาดริด ก่อนจะย้ายไปอยู่กับยูเวนตุส เมื่อปี 2018 ได้สำเร็จ

34 - Lionel Messi has equaled Cristiano Ronaldo as the player with the most hat-tricks scored in LaLiga history (34). Duel. pic.twitter.com/qQUlfrgFFp