เมสซีทาบสถิติเปเล่ยิงประตูสโมสรเดียวมากที่สุด

ลิโอเนล เมสซี กองหน้าบาร์เซโลนา กลายเป็นนักเตะที่ยิงประตูให้สโมสรเดียวมากที่สุดตลอดกาล เทียบเท่าสถิติเดิมของเปเล่ ตำนานแห่งซานโตส

แนวรุกชาวอาร์เจนไตน์เป็นผู้ทำประตุตีเสมอบาเลนเซียเป็น 1-1 ในนาทีที่ 45+4 จากการรับบทเป็นผู้สังหารจุดโทษ แต่ยิงไปติดเซฟเฆาเม โดเมเนช บอลออกมาเข้าทาง ฆอร์ดี อัลบา เปิดสวนเข้ามาในเขตโทษ คาร์ลอส โซแลร์ โหม่งสกัดไม่ดีบอลย้อยกลับไปหา เมสซี โขกซ้ำจ่อๆ ที่เสาแรกเข้าประตูไป

ประตูดังกล่าวถือเป็นประตูที่ 643 ของเขากับทีมยักษ์ใหญ่แห่งกาตาลัน นับตั้งแต่ประเดิมสนามนัดแรกภายใต้การคุมทีมของแฟรงค์ ไรจ์การ์ด เมื่อปี 2004

6️⃣4️⃣3️⃣



Messi has now equalled Pele’s one-club goal tally with Barcelona.



Legends. Only. 👑 pic.twitter.com/YJCBqoY4Ua