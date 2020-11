เมนดี้เก็บคลีนชีตเชลซี 5 นัดติด, เกปาไม่เคยทำได้

เอดูอาร์ เมนดี้ ผู้รักษาประตูเชลซี เก็บคลีนชีตช่วยสโมสรเป็นนัดที่ 5 ติดต่อกัน หลังทีมบุกถล่มเบิร์นลีย์ 3-0 ในเกมพรีเมียร์ลีก

มือกาวเซเนกัลทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ นับตั้งแต่ย้ายมาเฝ้าเสากับสิงห์บลูในซีซันนี้ เมื่อเสียไปแค่ลูกเดียว จากการลงเล่น 6 เกม

ประตูเดียวที่นายทวารวัย 28 เสียเกิดขึ้นในเกมประเดิมสนามกับ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ในถ้วยคาราบาว คัพ หลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยปล่อยบอลผ่านมือไปอีกเลยใน 5 เกมต่อมา

เมื่อเทียบกับผลงานของ เกปา อาร์ริซาบาลากา แล้ว ต้องบอกว่าเมนดี้เหนือกว่าไปแล้ว เพราะนายด่านชาวสแปนิชไม่เคยเก็บคลีนชีตได้ 5 นัดติดต่อกัน จากการลงเฝ้าเสากับสโมสร 98 เกม สถิติที่ดีที่สุดที่เขาเคยทำได้คือ 3 เกมติดต่อกัน

ขณะเดียวกัน เมนดี้ยังกลายเป็นมือกาวเชลซีคนแรก ที่เก็บคลีนชีตลอดกาลลงเฝ้าเสาในพรีเมียร์ลีก 3 นัดแรก นับตั้งแต่ ปีเตอร์ เช็ก ที่ทำได้ในปี 2004 ด้วย

🧤 Most consecutive clean sheets for Chelsea



🤦‍♂️ Kepa Arrizabalaga - 3 (from 98 apps)

🙌 Edouard Mendy - 5 (from 6 apps) pic.twitter.com/TGN4Pe5gO6