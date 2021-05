เฟอร์กี้โผล่เยี่ยมแคมป์เปแอสเชก่อนบู๊แมนฯซิตี้

เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กุสัน เข้าไปพบนักเตะของ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง ถึงโรงแรมโลว์รี ในเมืองแมนเชสเตอร์

เปแอสเชมีโปรแกรมบุกมาเยือน แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในศึกยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก รอบรองชนะเลิศ นัดสอง โดยพวกเขาแพ้คาบ้านมาก่อนในเกมแรก 1-2 เท่ากับว่า พวกเขาต้องเอาชนะด้วยสกอร์ 2 ประตูขึ้นไป หากหวังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในฤดูกาลนี้ ท่ามกลางการปรากฎตัวของอดีตกุนซือระดับตำนานของปีศาจแดง

Sir Alex Ferguson visited the Lowry hotel this morning, where only the PSG team are staying ahead of their second leg #UCL tie against Man City #mulive [men] pic.twitter.com/skY48OnLXH