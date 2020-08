'เฟร์ราน ตอร์เรส' ปลื้มรับช่วงเบอร์ 21 แมนฯ ซิตี้ จากซิลบา

เฟร์ราน ตอร์เรส แนวรุกตัวใหม่ของแมนฯ ซิตี้ สุดปลื้มได้รับช่วงต่อเสื้อหมายเลข 21 ของสโมสรจาก ดาบิด ซิลบา

ปีกชาวสแปนิชย้ายมาจาก บาเลนเซีย ด้วยค่าตัว 21 ล้านปอนด์ในซัมเมอร์นี้ พร้อมเซ็นสัญญาเป็นเวลา 5 ปี ขณะที่ซิลบาตัดสินใจอำลาทีมเมื่อสัญญาหมดลง หลังจากอยู่กับเรือใบสีฟ้าครบ 10 ปีพอดิบพอดี และตัดสินใจย้ายกลับไปเล่นในบ้านเกิดกับ เรอัล โซเซียดาด

"ซิลบาคือแรงบันดาลใจของผมมาเสมอ" ตอร์เรส กล่าว

"ตอนที่ผมเริ่มเล่นฟุตบอลที่บาเลนเซีย ซิลบากำลังอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดกับสโมสร และผมยังคงชื่นชมเขาเมื่อเขาย้ายมาเล่นกับซิตี้ เขาเล่นฟุตบอลได้อย่างสุดยอด"

เฟร์ราน ตอร์เรส และ ดาบิด ซิลบา มีเส้นทางค้าแข้งที่คล้ายคลึงกันมาก เมื่อทั้งคู่เติบโตขึ้นมาจากอะคาเดมีของบาเลนเซียและก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ จากนั้นก็ย้ายมาเล่นกับ แมนฯ ซิตี้ ในพรีเมียร์ลีก

💬 “He was always an inspiration to me.”@FerranTorres20 will wear the number 21 shirt next season, inheriting @21LVA’s famous number 💫



🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/pgi5EngUgJ