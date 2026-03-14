สันติภพ เหลืองอ่อน

เพื่อความปลอดภัย! 'ทรัมป์'ชี้ อิหร่าน คิดถูกแล้วที่ไม่มาเล่นฟุตบอลโลก

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เชื่อว่าทีมชาติ อิหร่าน ไม่ควรเข้าร่วมศึกฟุตบอลโลก 2026 เพื่อความปลอดภัย แม้จะยืนยันว่าพร้อมต้อนรับเป็นอย่างดีก็ตาม

ก่อนหน้านี้ นายอาหมัด โดนยามาลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาของอิหร่าน กล่าวว่าทีมไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2026 ที่จะมีขึ้นในช่วงกลางปีนี้ได้ เนื่องจากสถานการณ์สงครามที่อิหร่านกำลังเผชิญกับสหรัฐอเมริกา และอิสราเอล

โดย ทรัมป์ มองว่า อิหร่าน ตัดสินใจถูกต้องแล้วถ้ามองจากเหตุผลด้านความปลอดภัย โดยความเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง 2 วันหลัง จานนี อินฟาน ติโน ประธาน FIFA เผยว่าได้รับคำยืนยันจากผู้นำสหรัฐฯ ว่าทีมอิหร่านจะได้รับการต้อนรับในทัวร์นาเมนต์

“ทีมฟุตบอลทีมชาติอิหร่านจะได้รับการต้อนรับสู่ฟุตบอลโลก แต่ผมไม่เชื่อว่ามันเหมาะสมสำหรับพวกเขาที่จะอยู่ที่นั่น เพื่อชีวิตและความปลอดภัยของพวกเขาเอง” ทรัมป์โพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social

ขณะที่ทั้ง อิหร่าน และ ฟีฟ่ายังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสถานะการเข้าร่วม

ในส่วนของการแข่งขัน อิหร่าน ถูกจับสลากอยู่กลุ่ม G ร่วมกับ เบลเยียม, อียิปต์ และ นิวซีแลนด์ โดยโปรแกรม 3 นัดจะลงเตะในสหรัฐฯ 2 นัด คือที่ ลอสแอนเจลิส และ ซีแอตเทิล

