คาดไม่ถึง! 'เอนริเก้'เซอร์ไพรส์ ชล็อต ปรับมาเล่นหลังสาม

หลุยส์ เอ็นริเก้ เฮดโค้ช ปารีส แซงต์-แชร์กแมง ยอมรับว่าเซอร์ไพรส์กับแท็คติกของ อาร์เนอ ชล็อต ในเกมที่เปิดบ้านชนะ ลิเวอร์พูล 2-0 ในศึก ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก เมื่อคืนที่ผ่านมา
เกมนี้ เปแอสเช โชว์ฟอร์มเหนือกว่าอย่างชัดเจน แม่ทีมเยือนจะปรับมาเล่นระบบกองหลังสามคน โดยครองบอลมากถึง 70% ,โอกาสยิงถึง 18 ครั้ง และไม่ปล่อยให้โดนยิงตรงกรอบเลย ซึ่งกุนซือชาวสเปนยอมรับว่าแปลกใจที่นายใหญ่หงส์แดงตัดสินใจเปลี่ยนแท็คติกในเกมนี้
“มันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะ เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ ชล็อต ใช้ระบบกองหลังสามคนในปีนี้ มันแสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังเปลี่ยนแปลงและพยายามทำสิ่งใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ”
“เราคุ้นเคยกับการที่คู่แข่งต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับเรา ดังนั้นจึงไม่มีอะไรน่ากังวล และเราจะพยายามคว้าชัยชนะในเกมที่สอง”
“ผมคิดว่า ลิเวอร์พูล เล่นได้ดีมาก เป็นทีมที่แข็งแกร่งในเชิงร่างกาย มีพลังสูง และมีนักเตะที่มีคุณภาพเฉพาะตัว เกมนี้เป็นแมตช์ที่ดีมาก”
“มันเป็นเรื่องน่ายินดีเสมอที่ได้เจอกับทีมของ อาร์เนอ ชล็อต เพราะพวกเขาพยายามเล่นฟุตบอลเกมรุก และมันทำให้เกมออกมาน่าดู”