เพื่อนเก่าธีรศิลป์! บริสเบนเซ็นฟรีคุโดะอดีตหอกซานเฟรซเซ

บริสเบน โรร์ สโมสรในศึกเอลีก ออสเตรเลีย เซ็นสัญญาคว้าตัว มาซาโตะ คุโดะ กองหน้าชาวญี่ปุ่น อดีตแข้งซานเฟรซเซ ฮิโรชิมา มาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัว

อดีตดาวยิงทีมชาติญี่ปุ่น เคยร่วมงานกับ ธีรศิลป์ แดงดา กองหน้าชาวไทย สมัยค้าแข้งกับซานเฟรซเซ ฮิโรชิมา ในศึกเจลีกเมื่อปี 2018 ก่อนที่ มาซาโตะ คุโดะ จะหมดสัญญากับทีมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และกลายเป็นแข้งฟรีเอเยนต์

ล่าสุด มาซาโตะ คุโดะ ได้ต้นสังกัดใหม่เรียบร้อย ด้วยการเซ็นสัญญาย้ายไปค้าแข้งในลีกสูงสุดของออสเตรเลียกับ บริสเบน โรว์ อย่างเป็นทางการ

สำหรับ มาซาโตะ คุโดะ วัย 30 ปี เริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับทีมเยาวชนของคาชิวา เรย์โซล ก่อนก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี 2009 จากนั้นสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลของสโมสรที่จำนวน 92 ประตู ก่อนย้ายไปค้าแข้งในลีกสหรัฐอเมริกากับทีม แวนคูเวอร์ และย้ายกลับมาค้าแข้งในเจลีกอีกครั้งกับ ซานเฟรซเซ ฮิโรชิมา ในปี 2017

