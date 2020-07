แดเนียล เจมส์ เรียกเสียงหัวเราะดั่งลั่นห้องแต่งตัวของ แมนฯ ยูไนเต็ด หลังโชว์สเต็ปแดนซ์สุดฮาให้เพื่อน ๆ ดู

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจบเกมเปิดบ้านต้อนบอร์นมัธ 5-2 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โอดิโอน อิกาโล นึกสนุกสอนท่าเต้นสไตล์แอฟริกาให้กับ ปอล ป็อกบา และ แดเนียล เจมส์

Daniel James providing the dressing room with the entertainment is the best thing you'll see today 😂 pic.twitter.com/XL13TTJDei