เพื่อความปลอดภัย! เคลีกกลับมาเตะสนามปิดหลังโควิด-19 ระบาดซ้ำ

สมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ ประกาศให้ศึกเคลีกทุกคู่ในสุดสัปดาห์นี้กลับมาเล่นแบบสนามปิด หลังสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศเกาหลีใต้กลับมาน่าเปนห่วงอีกครั้ง หลังเมื่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อเกินกว่า 200 คนเป็นครั้งแรกนับจากต้นเดือนมีนาคม ทำให้สมาคมฟุตบอลมีคำสั่งให้เกมลีกสัปดาห์นี้ลงเล่นแบบปิดสนามก่อนในเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยและจะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

สำหรับประเทศเกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อสะสมรวมกว่า 15,000 ราย และมีเสียชีวิตไปแล้ว 305 ราย

