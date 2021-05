เพลงมา! ลินการ์ดผงาดแข้งยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกเดือนเม.ย.

เจสซี ลินการ์ด แนวรุกของ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ผงาดคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนเมษายนของพรีเมียร์ลีกมาครอง

แนวรุวัย 28 ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนับตั้งแต่ย้ายจากแมนฯ ยูไนเต็ด มาค้าแข้งในถิ่นลอนดอน สเตเดี้ยมด้วยสัญญายืมตัว โดยเขามีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับทีมขึ้นมาลุ้นพื้นที่ยุโรปในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลนี้

ด้วยผลงานยิง 4 ประตู 1 แอสซิสต์จากการลงสนาม 4 เกมในเดือนเมษายน ทำให้ ลินการ์ด ได้รับการโหวตคว้ารางวัลแข้งยอดเยี่ยมประจำเดือนเมษายนไปครอง

ทั้งนี้ ลินการ์ด ทำไปแล้ว 9 ประตู 4 แอสซิสต์จากการลงสนาม 13 นัดให้กับเวสต์แฮม ในฤดูกาลนี้

Doing the business in 𝙘𝙡𝙖𝙧𝙚𝙩 𝙖𝙣𝙙 𝙗𝙡𝙪𝙚 🔥@JesseLingard is your @EASPORTSFIFA Player of the Month for April 💥#PLAwards pic.twitter.com/9YmFaIDrL3