เพิ่มอีกราย! พรีเมียร์ลีกพบผู้ติดเชื้อโควิด-19จากสเปอร์ส

พรีเมียร์ลีก แถลงยืนยัน พวกเขาพบผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่มอีก จากการตรวจหาไวรัสครั้งที่ 5

พรีเมียร์ลีกตรวจนักเตะและสตาฟฟ์รวมทั้งหมด 1,197 คน ปรากฎว่า พวกเขาพบผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่มอีก 1 ราย

ล่าสุด ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ประกาศแล้วว่า ผู้ติดเชื้อรายนั้นมาจากทีมของพวกเขา แต่ไม่ได้เปิดเผยรายชื่ออกมาแต่อย่างใด พร้อมระบุว่าเขาคนนั้นไม่ได้แสดงอาการป่วยใด ๆ ออกมา และตอนนี้ได้แยกไปกักตัวเป็นเวลา 7 วันแล้ว ก่อนจะะเข้ารับการตรวจหาเชื้ออีกครั้ง

ทั้งนี้ พรีเมียร์ลีกเตรียมกลับมาทำการแข่งขันในวันที่ 17 มิถุนายนนี้

