เพ้นท์รถ+ลงหนังสือพิมพ์! อาแย็กซ์อำลาเดอยองยิ่งใหญ่

อาแย็กซ์ อัมสเตอร์ดัม ทุ่มทุนเพนท์รถบัสและซื้อหน้าหนึ่งของ Mundo Deportivo หนังสือพิมพ์ประจำแคว้นกาตาลัน เพื่ออำลา แฟรงกี้ เดอ ยอง ที่ย้ายไปเล่นกับ บาร์เซโลนา

มิดฟิลด์วัย 22 บรรลุข้อตกลงย้ายซบเจ้าบุญทุ่ม ด้วยค่าตัว 75 ล้านยูโร และมีสิทธิ์เพิ่มขึ้นเป็น 86 ล้านยูโรในอนาคต ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา

ล่าสุดห้องเครื่องทีมชาติเนเธอร์แลนด์สเดินทางถึงบาร์เซโลนาตั้งแต่เมื่อวานนี้ โดยตอนนี้เจ้าตัวอยู่ระหว่างเข้ารับการตรวจร่างกาย ก่อนจะร่วมพิธีเปิดตัวต่อหน้าสื่ออย่างเป็นทางการในวันนี้

ดังนั้นอาแย็กซ์จึงจัดพิธีส่ง เดอ ยอง อย่างยิ่งใหญ่ ผ่านการเพนท์รถบัสและลงหนังสือพิมพ์ ด้วยข้อความที่ว่า "บาร์ซา มีความสุขกับอนาคตเหมือนอย่างที่เรามีความสุขนะ"

ทั้งนี้ เดอ ยอง ย้ายมาอยู่กับ อาแย็กซ์ ในปี 2015 และมีส่วนสำคัญกับการพาทีมคว้าดับเบิลแชมป์ลีกดัตช์เมื่อปีที่ผ่านมา

He’s already making turns in your city. 👀



Good luck, @DeJongFrenkie21! #ForTheFuture pic.twitter.com/iSE351FF8Z