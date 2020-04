เพซอย่างโหด! แม็คโทมิเนย์วิ่ง 5 กม.ใน 16 นาที

สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์ กองกลางจอมขยันของแมนฯยูฯ ยังคงรักษาสภาพความฟิตของร่างกายได้อย่างยอดเยี่ยม เมื่อเขาทำสถิติวิ่งระยะ 5 กิโลเมตร ในเวลาเพียงแค่ 16 นาที

ห้องเครื่องทีมชาติสก็อตแลนด์อยู่ระหว่างกักตัวที่บ้าน เช่นเดียวกับเพื่อนร่วมทีมปีศาจแดง และเพื่อนร่วมอาชีพในพรีเมียร์ลีก จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในอังกฤษ

Scott McTominay 16.01min over 5.03k, according to his Apple Watch. Assuming that's roughly 15.55ish, that's seriously impressive. If he ran it on a track it'd put him in the top 30 British 5,000m this year #MUFC pic.twitter.com/BTeuPsegpU