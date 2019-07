เพชฌฆาตตราหมี! โมราต้าโยกใส่เบอร์ 9 ล่าตาข่าย

แอตเลติโก้ มาดริด คอนเฟิร์ม อัลบาโร โมราต้า จะเปลี่ยนมาใส่เสื้อเบอร์ 9 ในฤดูกาลที่จะถึงนี้

ดาวยิงชาวสแปนิชย้ายมาเล่นกับทีมตราหมี ด้วยสัญญายืมตัว 1 ปีครึ่ง เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา พร้อมเลือกใส่เสื้อเบอร์ 22 และทำไป 6 ประตู จาก 17 เกม

ล่าสุดอดีตลูกหม้อของ เรอัล มาดริด จะเปลี่ยนมาใช้เสื้อเบอร์ 9 แทนในซีซันหน้า หลัง นิโกลา คาลินิช เจ้าของเสื้อคนเก่า กำลังจะย้ายออกจากสโมสรในซัมเมอร์นี้

🏧🔴⚪ @AlvaroMorata will wear the number 9⃣ shirt this season!

➡ https://t.co/l5eihhPMGa#AúpaAtleti pic.twitter.com/cyO2wDGYkM