เผยคลิปเสียง "ซาลา" ส่งหาครอบครัวก่อนเครื่องบินหายลึกลับ

Marca สื่อดังของสเปน และ Olé สื่อจากอาร์เจนตินา ออกมาเปิดเผยตรงกันว่ามีคลิปเสียงที่ เอมิเลียโน ซาลา ส่งเข้ากลุ่ม WhatsApp ของครอบครัว ก่อนที่เครื่องบินที่เขานั่งโดยสารจะหายไปอย่างลึกลับ

กองหน้าชาวอาร์เจนไตน์เพิ่งเซ็นสัญญาเข้ารัง คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ ด้วยค่าตัวเป็นสถิติสโมสร 15 ล้านปอนด์ ก่อนเดินทางกลับไปร่ำลาเพื่อนร่วมทีมเก่าที่น็องต์สและมีกำหนดบินกลับคาร์ดิฟฟ์ในคืนวันจันทร์

อย่างไรก็ดี เครื่องบินเล็กที่ดาวเตะวัย 28 ปีโดยสารมานั้นกลับหายไปจากเรดาร์และขาดการติดต่อที่เกาะอัลเดอร์นีย์ ในหมู่เกาะแชนแนล ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบอังกฤษ ห่างจากฝรั่งเศส 32 กิโลเมตร โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังหาเครื่องบินลำดังกล่าวไม่พบ

Emiliano Sala sent this final message: "Brother, I am dead...I'm on the plane. It looks like it's falling apart. If in an hour and a half you do not hear from me, I do not know if they will send someone to pick me up because they will not find me ... I'm scared." pic.twitter.com/m3ewPTc5Bu — Juan Velazquez (@JuanDirection58) January 22, 2019