เป๊ป-คล็อปป์คือตัวอย่าง! โรซีเนียร์วอนแฟนเชลซีความสำเร็จต้องใช้เวลา

เลียม โรซีเนียร์ กุนซือ เชลซี ชี้ว่าเขาต้องใช้เวลาในการปรับจูนทีม โดยชี้ว่าแม้แต่ยอดกุนซืออย่าง เป๊ป กวาร์ดิโอลา และ เยอร์เก้น คล็อปป์ ก็ผ่านช่วงเวลาแบบนี้มาแล้ว
ทัพสิงห์บลูส์ ฟอร์มระส่ำต่อเนื่อง หลังเปิดบ้านพ่าย แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แบบหมดสภาพ 0-3 ทำให้พวกเขามีแต้มตามหลัง ลิเวอร์พูล อันดับห้าถึง 4 คะแนน ในขณะที่เหลือการแข่งขันอีกเพียง 6 นัด
ผลงานและฟอร์มในช่วงหลังทำให้เกิดเสียงวิจารณ์และความกดดันที่ถาโถม แต่ เลียม เชื่อว่าเขาสมควรได้รับโอกาสทำทีม แม้รู้ดีว่าเขาต้องการผลการแข่งขันอย่างเร่งด่วน
“แน่นอน ผมมาอยู่ตรงนี้ ผมต้องการชัยชนะ นี่คือสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่
“ตอนที่ผมย้ายมาคุมทีม ผมไม่เคยร้องขอว่ามันต้องใช้เวลา เพราะผมเข้าใจสโมสรแห่งนี้ เข้าใจธรรมเนียม และประวัติศาสตร์เป็นอย่างดี
“ผมอยากจะได้เวลา และผมมั่นใจว่าในช่วงเวลานั้นคุณสามารถสร้างบางสิ่งที่พิเศษมาก
“กับช่วงเวลาที่จะต้องใช้ แม้กระทั่งคนที่มีประสบการณ์อย่าง เป๊ป หรือ เยอร์เก้น คล็อปป์ ตอนที่คว้าแชมป์กับลิเวอร์พูล
“เขามีเวลาเป็นปี ๆ ในการสะสางปัญหาต่าง ๆ ผมเพิ่งมาเมื่อเดือนมกราคม มันไม่ใช่ข้อแก้ตัว มันคือความเป็นจริง
“ผมต้องคว้าชัยชนะตอนนี้ และนั่นคือสิ่งที่ผมโฟกัส”