เป้าหมายฟิตทันบอลโลก! 'เอนโด'อัพเดทอาการเจ็บ ยืนยันปิดฉากฤดูกาลแล้ว

วาตารุ เอนโด กองกลางของ ลิเวอร์พูล ยืนยันด้วยตัวเองว่าไม่สามารถลงช่วยทีมได้แล้วในฤดูกาลนี้ หลังต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการเจ็บบริเวณเท้า
มิดฟิลด์ทีมชาติญี่ปุ่นวัย 33 ปี ได้รับบาดเจ็บเอ็นที่เท้าซ้ายจากเกมพรีเมียร์ลีกนัดเดียวที่เขาได้เป็นตัวจริงฤดูกาลนี้ คือเกมกับ ซันเดอร์แลนด์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก่อนต้องเข้ารับการผ่าตัด ซึ่งเจ้าตัวเปิดเผยรายละเอียดอาการผ่านพอดแคสต์ส่วนตัวว่า
“อาการบาดเจ็บนี้อธิบายค่อนข้างยาก มันเป็นอาการเจ็บที่เส้นเอ็น ซึ่งมันขาดไปเลย สุดท้ายผมต้องผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมมัน”
“ผมมีสองทางเลือก คือใส่เพลทยึดกระดูก 4 จุด หรือใส่เอ็นเทียมระหว่างกระดูกข้อแรกกับข้อสอง”
“ผมเลือกเอ็นเทียม เพราะมันฟื้นฟูได้ง่ายกว่า ถ้าใส่เพลท ผมต้องผ่าตัดเอาออกหลัง 3 เดือน”
“หมอที่อังกฤษบอกว่าผมอาจเล่นฟุตบอลโลกได้ถ้าใส่เพลท แต่หลังจากนั้นต้องผ่าตัดอีก และพักฟื้นเพิ่มอีก 3 เดือน แต่เอ็นเทียมใช้เวลาแค่ 3 เดือน และไม่ต้องเอาออก”
แม้ เอนโด อาจกลับมาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมและมีลุ้นทันนัดชิงชนะเลิศ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก หากลิเวอร์พูลไปถึงรอบนั้น แต่โอกาสลงสนามจริงยังถือว่าน้อยมาก ทำให้เจ้าตัวมองว่าเป้าหมายหลักคือศึกฟุตบอลโลก 2026 ช่วงซัมเมอร์นี้มากกว่า
“ผมมีเป้าหมายที่ต้องทำให้ได้ คือการไปเล่นฟุตบอลโลก ตอนนี้มันคือแรงผลักดันสำคัญของผม”
โดยญี่ปุ่นมีโปรแกรมฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม คือพบ เนเธอร์แลนด์ (14 มิ.ย.), ตูนิเซีย (21 มิ.ย.) และสวีเดน (26 มิ.ย.)