เป้าหมายที่โปแลนด์! มาดามแป้ง หวังแข้งสาวไทย U20 ไปบอลโลก รอบ 22 ปี-ให้กำลังใจต่อเนื่อง

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ติดตาม และ ให้กำลังใจทีมชาติไทยในทุกชุด โดยโฟนอินหาแข้งสาวไทย U20 ตั้งแต่เกมประเดิมสนามที่แซงชนะ บังคลาเทศ 3-2 ต่อด้วยเกมล่าสุดที่ชนะ เวียดนาม 4-1 พร้อมให้เงินอัดฉีด 500,000 บาท หลังการันตีผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
ทัพชบาแก้ว U20 การันตีเข้ารอบ ร่วมกับ จีน เป็นที่แน่นอนแล้ว ก่อนเจอกันในนัดสุดท้าย ของรอบแบ่งกลุ่ม วันที่ 7 เมษายนนี้ ภายใต้เงื่อนไข กรณีที่แข้งสาวไทย ชนะ จะผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่ม ทันที แต่หากเสมอ หรือ แพ้ ยังผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่ม
สำหรับ รายการฟุตบอลหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบสุดท้าย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ จะคัดโควตา 4 ทีมจากทวีปเอเชีย หรือ ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลหญิง ชิงแชมป์โลก 2026 รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ที่ประเทศโปแลนด์ ในช่วงเดือนกันยายน 2569
ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี กำลังอยู่ในเส้นทาง ลุ้นไปฟุตบอลโลก ในรุ่นนี้อีกครั้ง เป็นครั้งแรกในรอบ 22 ปี ต่อจากครั้งล่าสุดในปี 2004 ที่ขณะนั้นประเทศไทย ได้สิทธิ์ลงเล่นในฐานะเจ้าภาพ