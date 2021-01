เปแอสเชแถลง'โปเช็ตติโน'ติดเชื้อโควิด-19

ปารีส แซงต์ แชร์กแมง แถลงยืนยัน เมาริซิโอ โปเช็ตติโน มีผลตรวจโควิด-19ออกมาเป็นบวก

โค้ชชาวอาร์เจนไตน์เพิ่งพาทีมเฉือน โอลิมปิค มาร์กเซย 2-1 คว้าแชมป์ซูเปอร์คัพของฝรั่งเศส เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ก่อนล่าสุดเขาจะติดเชื้อโควิด-19 และแยกออกไปกักตัวแล้ว

Paris Saint-Germain coach Mauricio Pochettino has tested positive for COVID-19.



He will therefore enter isolation and is subject to the appropriate health protocols.



His assistants Jesus Perez and Miguel D’Agostino, will take over for tomorrow's match in Angers