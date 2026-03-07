Goal.com
สันติภพ เหลืองอ่อน

เปิดตัวสวย! 'กอมปานี'ชม ไมคอน ทักษะฟุตบอลเยี่ยมเกินวัย

แวงซองต์ กอมปานี เฮดโค้ช บาเยิร์น มิวนิค ออกโรงชม ไมคอน คาร์โดโซ ดาวรุ่งของทีมว่ามีทักษะฟุตบอลที่ยอดเยี่ยม หลังได้รับโอกาสประเดิมสนามให้ทีมชุดใหญ่เปิดบ้านชนะ โบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัค

ดาวเตะชาวบราซิลวัยเพียง 17 ปี ถูกเปลี่ยนตัวลงเล่นในนาทีที่ 60 ของเกมที่เสือใต้ ชนะ กลัดบัค 4-1 ซึ่งกุนซือชาวเบลเยียมยอมรับว่าประทับใจในตัวดาวรุ่งรายนี้มาก เพราะทำงานหนักตลอดในการซ้อม รวมถึงมีทักษะการเล่นที่ยอดเยี่ยมเกินวัย

เขาเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งของเรา เขามีทัศนคติที่ดี เขาเป็นเด็กดีมากๆ เขาฝึกซ้อมได้ดี และมันเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับเราที่จะทำเช่นนั้น" กอมปานี กล่าวกับ Canal Goat

"เขาได้ลงเล่นเกมแรกแล้ว ตอนนี้เขาต้องใจเย็น, ทำงานหนัก และมาดูกันว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหน"

"ในทางเทคนิค เขาเป็นผู้เล่นที่เล่นกับบอลได้นิ่งและมีคุณภาพ เขามีทักษะการรับบอลกับเท้าและการวิ่งหลังแนวรับได้ดี แต่สำหรับนักเตะดาวรุ่ง ความใจเย็นคือสิ่งสำคัญที่สุด การลงเล่นเกมเดียวถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยม แต่จากนี้เขาต้องเริ่มต้นเส้นทางอาชีพจริงๆ”

