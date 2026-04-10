เปิดฉาก GLO STAR 2026 สนามแรก! แข้ง U13-U15 กรุงเทพฯและปริมณฑลกว่า 200 คน ลุ้นโอกาสฝึกฟุตบอลที่ญี่ปุ่น

โครงการพัฒนาดาวรุ่งลูกหนังไทยเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 8 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ GLO Cup 2026 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ 15 ปี ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) ได้เปิดฉากกิจกรรมคัดเลือกนักเตะในโครงการ GLO STAR 2026 สนามแรกของปี ในโซนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ สนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การคัดเลือกครั้งนี้มีเยาวชนในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ 15 ปี กว่า 200 คน เข้าร่วม โดยทั้งหมดผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการตลอดการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม 3 วันที่ผ่านมา เพื่อเฟ้นหานักเตะที่มีศักยภาพสูงสุดเข้าสู่กระบวนการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับโครงการ GLO STAR มีเป้าหมายในการค้นหาและพัฒนาดาวรุ่งฟุตบอลไทยจากทั่วประเทศ ทั้งในรุ่น U13 และ U15 เพื่อส่งไปฝึกฝีเท้าและเก็บตัวกับสโมสรชั้นนำในศึกเจลีก ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในปีที่ผ่านมาโครงการประสบความสำเร็จอย่างมาก หลังส่งเยาวชนไทยจำนวน 6 คน ไปพัฒนาฝีเท้ากับสโมสร อวิสป้า ฟุกุโอกะ เป็นระยะเวลา 6 เดือน และได้รับการพัฒนาอย่างชัดเจน
ด้าน “เดอะตุ๊ก” ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ตำนานศูนย์หน้าทีมชาติไทยในฐานะประธานจัดการแข่งขัน เปิดเผยว่า โครงการนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการเปิดประสบการณ์ในต่างแดน แต่ต้องการให้เยาวชนไทยได้พัฒนาศักยภาพอย่างจริงจัง เพื่อนำกลับมาต่อยอดสู่การเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคต โดยยืนยันว่ากระบวนการคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และนักเตะทุกคนอยู่ในสายตาของคณะกรรมการอย่างใกล้ชิด
“เด็กทั้ง 6 คนที่ไปอยู่ญี่ปุ่นในขณะนี้ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านมาเพียง 3 เดือนก็เห็นถึงพัฒนาการที่ชัดเจน และบางรายมีโอกาสได้รับการต่อสัญญา ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีของวงการฟุตบอลไทย” ปิยะพงษ์ กล่าว
สำหรับโซนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีการประกาศรายชื่อเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกหลังจบการแข่งขันรอบสุดท้ายของภูมิภาค ในวันที่ 12 เมษายน 2569 ก่อนจะเดินทางครบทั้ง 7 ภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อค้นหาดาวรุ่งฝีเท้าดีเข้าสู่เส้นทางการพัฒนาสู่เวทีระดับนานาชาติต่อไป
