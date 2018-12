เปล่าล้อเลียน! อาดิดาสแจงภาพยิ้มกริ่มป็อกบาแค่แคมเปญโฆษณา

อาดิดาส แบรนด์กีฬาชื่อดังระดับโลกยืนยันว่าภาพหลุด พอล ป็อกบา กองกลางตัวเก่งของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่กำลังโดนวิจารณ์อย่างหนัก เป็นหนึ่งในแคมเปญโฆษณาและไม่ได้เจตนาล้อเลียนใคร

ดาวเตะเฟร้นช์แมนโพสต์รูปยิ้มกรุ้มกริ่มลงไอจีส่วนตัว หลังจากข่าวปลดมูรินโญถูกประกาศออกมาไม่นาน พร้อมเขียนข้อความระบุว่า "ใส่แคปชันในภาพนี้ที" ทำให้โดนเสียงวิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะจาก แกรี เนวิลล์ ตำนานของทีมที่ถึงกับโพสต์ไล่ให้รุ่นน้องรายนี้ไปจากทีม

อย่างไรก็ตามทาง อาดิดาส ได้ออกมาปกป้องดาวเตะจอมแฟชั่นแล้ว โดยยืนยันว่ารูปดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญโฆษณา แต่อาจออกมาในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมเลยทำให้เกิดการเข้าใจผิด

"การโพสต์รูปในโซเชียลมิเดียของ พอล ป็อกบา เป็นสิ่งที่กำหนดไว้แล้ว เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญทางการตลาด ซึ่งทันทีที่เห็นอาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่าเป็นการไม่เคารพต่อ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ โชเซ มูรินโญ" อาดิดาส ให้สัมภาษณ์ คริส วิลเลียมส์ ผู้สื่อข่าวของสมาคมนักข่าวฟุตบอลนานาชาติ

ถึงแม้ทาง อาดิดาส จะออกมาแถลง แต่กระแสในโลกโซเชียลยังมองว่าเป็นการออกมาแก้ต่างให้ ป็อกบา มากกว่า

Confirmed by contact within @adidassoccer: "#Pogba's social media posts were a scheduled event, part of a marketing campaign. Immediately taken down once it became apparent that it could be misconstrued as disrespectful to Manchester United and José Mourinho" — Chris Williams (@Chris78Williams) December 18, 2018