เปลี่ยนระบบใหม่! สื่อแฉยูฟาดัน CR7 ติดทีมแห่งปี

Daily Mail ออกโรงแฉสหพันธ์ลูกหนังยุโรปดัน คริสเตียโน โรนัลโด้ ซูเปอร์สตาร์ของยูเวนตุส ติดทีมแห่งปี ด้วยการเปลี่ยนระบบการเล่นของทีมที่จัด

ยูฟาจัดทีมแห่งปีโดยนับผลโหวตจากแฟนบอลในโซเชียลมีเดีย โดยปกติแล้วพวกเขาจัดทีมโดยยึดระบบ 4-3-3 มาตลอด แต่ปีนี้กลับเปลี่ยนมาใช้ระบบ 4-2-4 แทน

ล่าสุดสื่อสำนักดังของอังกฤษเปิดโปงว่า ยูฟาทำแบบนั้นเพื่อช่วยกัปตันทีมชาติโปรตุเกส เพราะคะแนนโหวตของเขาเป็นรอง ลิโอเนล เมสซี, ซาดิโอ มาเน และ โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ พวกเขาจึงเปลี่ยนมาใช้ระบบ 4-2-4 แทน เพื่อที่จะได้ใส่ชื่อของโรนัลโด้เข้าไปได้

ผลร้ายจึงไปตกอยู่ที่ เอ็นโกโล ก็องเต้ ผึ้งงานของเชลซี ที่มีคะแนนโหวตเข้ามาเป็นอันดับ 3 ในตำแหน่งกองกลาง ที่ต้องหลุดจากทีมแห่งปีไปแทน

ทีมแห่งปีของยูฟา (จากการโหวตของแฟนบอล) ประกอบด้วย

ผู้รักษาประตู: อลิสซอน

กองหลัง: อเล็กซ์ซานเดอร์-อาร์โนลด์, ฟาน ไดค์, เดอ ลิกต์, โรเบิร์ตสัน

กองกลาง: เดอ ยอง, เดอ บรอยน์

กองหน้า: เมสซี, มาเน, เลวานดอฟสกี้, โรนัลโด้

