เป๊ปนำทัพ! เปิดโผ 4 กุนซือลุ้นรางวัลยอดเยี่ยมเดือนมกราคม

พรีเมียร์ลีก เปิดโผ 4 กุนซือลุ้นรางวัลยอดเยี่ยมเดือนประจำเดือนมกราคม โดย เป๊ป กวาร์ดิโอลา กุนซือ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เป็นตัวเต็งที่จะคว้ารางวัลในเดือนนี้ไปครอง

กุนซือชาวแปนิชพาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยในพรีเมียร์ลีกพวกเขาเดินหน้าเก็บชัยชนะได้ทั้ง 6 นัดรวดตลอดทั้งเดือน ยิงได้ 16 ประตู และเสียไปเพียงประตูเดียวเท่านั้น

ตามมาด้วย มิเกล อาร์เตต้า พาอาร์เซนอลเก็บชัยไปได้ 3 นัดและเสมออีก 2 นัด ไม่แพ้เช่นกัน โดยทำไปได้ 10 ประตู เสียเพียงประตูเดียวเท่านั้น ตามมาด้วย เดวิด มอยส์ ที่พาเวสต์แฮม ยูไนเต็ด ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเช่นกันชนะ 4 แพ้ 1 สร้างเซอร์ไพรส์ร้ังอันดับ 5 ในเวลานี้

ปิดท้ายด้วย เกรแฮม พ็อตเตอร์ กุนซือของไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน พาทีมชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 เอาชนะได้ทั้งลีดส์ ยูไนเต็ดและท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ขยับรั้งอันดับ 15 ทำแต้มหนีโซนหนีตกชั้น 10 คะแนนแล้ว

👔 Mikel Arteta

👔 Pep Guardiola

👔 David Moyes

👔 Graham Potter



Make your choice for January's @BarclaysFooty Manager of the Month ➡️ https://t.co/6O8LFFwz9l#PLAwards pic.twitter.com/c0ayeVieJq