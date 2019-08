เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว! ก็องเต้จับคู่ตามประกบฟานไดค์

เอ็นโกโล ก็องเต้ มิดฟิลด์ตัวรับของเชลซี ได้รับเสียงชื่นชมจากทั่วทุกสารทิศ จากฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมในเกม ยูฟา ซูเปอร์ คัพ กับ ลิเวอร์พูล แถมยังสร้างช็อตประทับใจด้วยการตามประกบ เฟอร์กิล ฟาน ไดค์ ในเขตโทษ ทั้งที่ส่วนสูงห่างกันถึง 25 เซ็นติเมตร

กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสเรียกความฟิตกลับมาเป็นตัวจริงในเกมนี้ พร้อมทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมเช่นเคย เมื่อไล่ตัดเกมในแดนกลางแบบไม่มีหมดตลอด 120 นาทีที่อยู่ในสนาม

The highlight of the match.

Kante man marking Van Dijk..



