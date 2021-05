เปิดทางแลมพาร์ด! พาเลซคอนเฟิร์ม'ฮ็อดจ์สัน'ลาทีมหลังจบซีซัน

คริสตัล พาเลซ ประกาศยืนยัน รอย ฮ็อดจ์สัน กุนซือของทีม จะก้าวลงจากตำแหน่งหลังจบฤดูกาลนี้

โค้ชวัย 73 เข้ามารับงานคุมปราสาทเรือนแก้วในเดือนกันยายนปี 2017 และพาทีมปักหลักค้าแข้งในพรีเมียร์ลีกได้ตลอด 4 ฤดูกาลติดต่อกัน

After nearly four years of managing his boyhood club, Roy Hodgson will be stepping down as our manager at the end of this season.



Thank you for everything, Roy ❤️💙