เปิดตัวอลัง! ฮาลันด์คว้าแข้งประจำเดือนบุนเดสลีกา

เออร์ลิง เบราต์ ฮาลันด์ กองหน้าดาวโรจน์ของ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ผงาดคว้านักเตะยอดเยี่ยมของบุนเดสลีกาประจำเดือนมกราคม

หัวหอกวัย 19 เพิ่งย้ายมาจาก เร้ดบูล ซัลซ์บวร์ก ในตลาดหน้าหนาว และระเบิดฟอร์มสุดร้อนแรงทันที เมื่อซัดไป 5 ประตู จาก 2 เกมแรก จากการลงเล่นแค่ 59 นาทีเท่านั้น

นั่นทำให้ดาวยิงชาวนอร์เวย์ได้รับเลือกเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนที่ผ่านมา อีกทั้งยังได้รับรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของลีกอีกด้วย

ทั้งนี้ ฮาลันด์ซัลโวไปแล้ว 9 ประตู จาก 6 เกมกับทีมเสือเหลือง

Bundesliga Rookie of the Month ✅

Bundesliga Player of the Month ✅



Here's to many more, Mr. Haaland 🔥 pic.twitter.com/bLJxTmyIR7